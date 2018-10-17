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В Польше микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали украинцы

12:35, 17 октября 2018
Происшествия
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Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса и семеро его пассажиров / фото policja.pl

Об этом сообщает «Польское радио».

"На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты произошло лобовое столкновение авто марки Volkswagen Passat с микроавтобусом. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения, который осуществлял Volkswagen", - говорится в сообщении.

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Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, среди которых были граждане Украины и Пакистана, приехавшие в Польшу на заработки.

Одного из пострадавших прибыл забрать в больницу вертолет, других госпитализировали на машинах "скорой".

Ранее в Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП, травмировано 15 человек.

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Теги: #Польша#ДТП