В Польше микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали украинцы

В результате ДТП в северо-западной части Польши пострадало 8 человек, в том числе граждане Украины.

На севере Польши в результате ДТП пострадали украинцы.

Об этом сообщает «Польское радио».

"На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты произошло лобовое столкновение авто марки Volkswagen Passat с микроавтобусом. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения, который осуществлял Volkswagen", - говорится в сообщении.

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Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, среди которых были граждане Украины и Пакистана, приехавшие в Польшу на заработки.

Одного из пострадавших прибыл забрать в больницу вертолет, других госпитализировали на машинах "скорой".

Ранее в Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП, травмировано 15 человек.