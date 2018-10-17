В Польше микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали украинцы
На севере Польши в результате ДТП пострадали украинцы.
Об этом сообщает «Польское радио».
"На прямой автодороге в селе Новая Кишева Хрусты произошло лобовое столкновение авто марки Volkswagen Passat с микроавтобусом. По словам местной полиции, ДТП произошло во время маневра опережения, который осуществлял Volkswagen", - говорится в сообщении.
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Травмы получили 28-летний водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, среди которых были граждане Украины и Пакистана, приехавшие в Польшу на заработки.
Одного из пострадавших прибыл забрать в больницу вертолет, других госпитализировали на машинах "скорой".
Ранее в Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП, травмировано 15 человек.