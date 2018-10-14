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В Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП – травмированы 15 человек (видео)

19:32, 14 октября 2018
Мир
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Немецкий туристический автобус попал в ДТП / Autonews.com.ua

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Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, в результате аварии 15 человек получили травмы, трое из них - в тяжелом состоянии.

"Автобус, в котором было около 25 пассажиров, около 8 часов утра врезался в металлический столб на обочине трассы", - говорится в сообщении.

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Теги: #ДТП#туристы#ДТП с туристами