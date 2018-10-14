В Швейцарии немецкий туристический автобус попал в ДТП – травмированы 15 человек (видео)

Согласно информации, трое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Возле города Лугано в Швейцарии немецкий автобус, перевозивший преимущественно подростков-туристов в Италию, попал в ДТП.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию, в результате аварии 15 человек получили травмы, трое из них - в тяжелом состоянии.

"Автобус, в котором было около 25 пассажиров, около 8 часов утра врезался в металлический столб на обочине трассы", - говорится в сообщении.