Под Винницей нашли повешенным солдата-контрактника

По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил.

В селе Великая Вулига Винницкой области покончил с собой военнослужащий ВСУ. Обстоятельства гибели солдата расследует Военная прокуратура.

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Как сообщается на сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины, информация о гибели военнослужащего поступила из его воинской части 15 октября. Солдат 1988 года рождения был пулеметчиком взвода охраны и обороны батальона охраны.

Установив связь с близкими погибшего прокуратура установила, что родственники нашли его тело повешенным около четырех утра по адресу проживания его жены. По предварительной информации, посмертной записки погибший не оставил.

По факту гибели военной прокуратурой Винницкого гарнизона в этот же день открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на уточнение обстоятельств трагедии.

В августе сообщалось, что в военном учебном центре "Десна" в Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы.