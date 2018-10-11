На технической территории военных складов вблизи Ични ликвидировали пожар, наблюдаются одиночные взрывы

На двух площадках наблюдаются одиночные взрывы низкой интенсивности, значительно уменьшилось задымление.

Пожар на технической территории складов с арсеналом оружия в Ичнянском районе Черниговской области ликвидирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника Управления коммуникаций и прессы МОУ Алексея Чернобая.

«По состоянию на 10:30 пожар на технической территории ликвидирован, наблюдаются одиночные взрывы низкой интенсивности на двух площадках, где происходит тление. Значительно уменьшилось задымление», - отметил он.

Также в Минобороны сообщили, что на технической территории арсенала работает 9 пожарных танков ГПМ-54, 3 инженерные машины разграждения (ИМР), два пожарных самолета Ан-32П от ГСЧС и 9 пожарных машин, по состоянию на 10:30 утра произведено 9 сбросов воды.

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Для координации сил и средств, привлеченных к ликвидации очагов тления и последствий чрезвычайного происшествия, организована работа аэроразведки Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих к арсеналу территорий были эвакуированы более 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

На момент взрыва на арсенале под Ичней хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.

К тушению пожара из-за взрывов боеприпасов привлечены самолеты и пожарные танки. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда 100 млн грн на восстановление населенных пунктов, пострадавших от взрывов.