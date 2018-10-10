В Минобороны сообщили о полной ликвидации пожара на арсенале возле Ични

В ведомстве добавляют, что группы разминирования зачищают территорию от взрывоопасных предметов.

Пожар на территории склада боеприпасов возле Ични Черниговской области потушили в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По его словам, сейчас военнослужащие совместно с гражданскими спасателями занимаются ликвидацией очагов задымления и тления, саперы разминируют административную территорию склада.

"По состоянию на 21:00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - добавил он.

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Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.