В центре Киева угнали внедорожник посольства Кыргызстана

Злоумышленников не смутили даже специальные «красные» номера автомобиля, с которыми автоугонщики обычно предпочитают не связываться.

В центре столицы угнали автомобиль посольства Кыргызстана в Украине.

Об этом сообщает кыргызское агентство Kabar, ссылаясь на пресс-службу МИД Кыргызстана.

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«По информации Посольства Кыргызской Республики в Украине, в ночь с 9 октября 2018 года на 10 октября 2018 года была угнана автомашина Посольства КР в Украине марки «Тойота Хайландер» с дипломатическими номерными знаками. На место происшествия прибыла следственная оперативная группа Печерского управления полиции МВД Украины. Начато расследование, заведено уголовное дело по ст.289 УК Украины – «Угон автомобиля», - говорится в сообщении.

По информации полиции, неизвестные угнали у консула Кыргызстана новый внедорожник, который он припарковал накануне вечером возле своего дома в элитном районе в центре Киева.

Злоумышленников не смутили даже специальные «красные» номера автомобиля, с которыми автоугонщики обычно предпочитают не связываться из-за высокого риска быть пойманными полицией.

По факту инцидента открыто уголовное дело, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения на заправочных станциях, куда предположительно могли заезжать преступники на угнанном авто консула Кыргызстана.

Посольство КР в Киеве направило в МИД Украину ноту с просьбой оказать максимальное содействие в розыске автомобиля.

Ранее журналисты подробно рассказали, кто и как похищает элитные авто в Украине.