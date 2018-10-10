Взрывы на арсенале под Ичней: появилось видео с высоты птичьего полета

Детонацию боеприпасов сняли на видео с помощью дрона.

В сети обнародовали снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области.

Журналистам удалось зафиксировать на видео эпицентр пожара на военном складе, пишет издание the Бабель.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

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С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тыс. человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

По данным Министерства обороны, по состоянию на вечер локализовано 35% пожара.