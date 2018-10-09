В Киеве на детском пляже обнаружили труп (фото)

Труп женщины обнаружили около 06:40.

Во вторник, 9 октября, в Киеве на Гидропарке нашли труп женщины. Он лежал на территории детского пляжа на берегу Днепра.

Как рассказал вахтер корабля «Bella Costa», во время утреннего обхода территории он обнаружил тело женщины, передает "Информатор".

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Около 07:00 мужчина вызвал правоохранителей. После чего приехал экипаж патрульной полиции и «скорая». По приезду медикам оставалось констатировать смерть.

На вид погибшей 60-70 лет. По словам местных рыболовов, женщина регулярно ходила на реку купаться по утрам. Полиция рассказала, что видимых телесных повреждений на теле нет, поэтому, скорее всего, женщина умерла своей смертью. Подробности случившегося и личность умершей выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время ликвидации пожара в квартире 9-этажного жилого дома пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин.