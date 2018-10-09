цей матеріал доступний українською

В Киеве на детском пляже обнаружили труп (фото)

10:36, 09 октября 2018
Происшествия
6304 0
Труп обнаружили на берегу детского пляжа / фото Информатор

Как рассказал вахтер корабля «Bella Costa», во время утреннего обхода территории он обнаружил тело женщины, передает "Информатор".

Читайте такжеВ Броварах нашли повешенным 22-летнего офицера

Около 07:00 мужчина вызвал правоохранителей. После чего приехал экипаж патрульной полиции и «скорая». По приезду медикам оставалось констатировать смерть.

На вид погибшей 60-70 лет. По словам местных рыболовов, женщина регулярно ходила на реку купаться по утрам. Полиция рассказала, что видимых телесных повреждений на теле нет, поэтому, скорее всего, женщина умерла своей смертью. Подробности случившегося и личность умершей выясняется.

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время ликвидации пожара в квартире 9-этажного жилого дома пожарные обнаружили тела двух погибших мужчин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#тело#труп