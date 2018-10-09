"Снаряды разлетаются": очевидцы рассказали о взрывах на военных складах на Черниговщине (фото, видео)

В 03:30 появились сообщения о мощных взрывах и зареве, которое видно за десятки километров.

На военных складах возле Ични на Черниговщине ночью начались взрывы. Сейчас проводится эвакуация.

Сообщения о взрывах в районе 6-го арсенала ВСУ начались в 3:40 от жителей сел Дружба, Дзюбовка, Августовка и город Ичня Ичнянского района.

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В соцсетях очевидцы сообщают, что люди даже пешком покидают город. По их словам, взрывы слышны далеко за пределами населенного пункта.

В домах местных жителей дрожали люстры и вылетали стекла в окнах. В сети появились соответствующие кадры и первые видео с места ЧП.

Местные жители рассказали ТСН, что уже началась официальная эвакуация людей. Мощные взрывы продолжаются.

"У нас слышны взрывы, зарево видно, снаряды разлетаются во все стороны. Слышно было, что полетели туда самолеты. А так люди разбегаются в разные стороны", - отметили они.