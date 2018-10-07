Отравление в детсаду на Хмельнитчине: в больнице 36 человек, открыто производство

На стационарном лечении в инфекционном отделении находятся 36 больных - 29 детей и 7 взрослых.

Количество госпитализированных в результате отравления в детсаду г. Нетешин Хмельницкой области возросло до 36.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области по состоянию на воскресенье.

"В больницу с острым кишечным отравлением были дополнительны и госпитализированы еще 12 человек. Сейчас на стационарном лечении в инфекционном отделении находится 36 больных (29 детей и 7 взрослых)", - отметили в полиции.

Там добавили, что дети в возрасте от трех до шести лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября. По состоянию на 6 октября в медицинских заведениях Нетешина находилось 22 воспитанники детсада и трое взрослых — 33-летняя няня, 45-летняя воспитательница и ее 20-летний сын.

В полиции также сообщили, что по факту массового отравления детей и взрослых открыто уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением".

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Сейчас следователи назначили ряд экспертиз с целью установления причин отравления", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в городе Нетешин Хмельницкой произошло массовое отравление детей и взрослых. 3 октября в больницу начали поступать первые больные. Всего были госпитализированы 26 детей в возрасте 3-6 лет и четверо работников заведения (три воспитателя и один помощник воспитателя), а также 19-летний парень, контактировавший с работниками дошкольного заведения.

Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины заявил, что все ранее госпитализированные дети являются воспитанниками ДУЗ (ясли-сад комбинированного типа) № 6 «Радуга».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1. ст. 325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Следователи назначили ряд экспертиз с целью установления причин массового отравления.