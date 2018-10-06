В Запорожской области похитили и избили местного чиновника (видео)

Пока неизвестно, в каком состоянии находится потерпевший.

В Запорожской области похитили и избили главу государственной исполнительной службы Приморского района области Сергея Гогунского.

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Об этом сообщил председатель Запорожской областной госадминистрации Константин Брыль в Facebook. Он рассказал, что во время визита в Приморский район узнал, что до выборов «местные политики уже поделили будущие должности и, пользуясь ими, пытаются царствовать в районе».

«Я узнал, что председатель государственной исполнительной службы Приморского района Сергей Гогунский пострадал от действий преступной местной группировки. Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, который пытался препятствовать противозаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали чиновника, но и похитили его в багажнике авто», – написал Брыль.

Он не уточнил, в каком состоянии находится пострадавший. По словам Брыля, он обратился к председателю управления полиции в Запорожской области, а также к прокурору региона.

Брыль обвинил в нападении мужчину по имени Андрей Акритов. О его реакции на обвинения пока неизвестно.