В Харькове полицейские сбили женщину на переходе (видео)

Копы сопровождали скорую, когда задели женщину.

Полицейские во время исполнения обязанностей сбили женщину.

Произошло это на окраине Харькова: экипаж патрульных сопровождал карету скорой, в которой везли агрессивного пациента, сообщает ТСН.

На проезжей части стояла женщина, она как раз собиралась переходить дорогу. Как утверждают копы, их авто задело ее лишь зеркалом заднего вида. Пешеход упала на асфальт.

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Патрульные уверяют, остановились и вызвали медиков. Пострадавшую с ушибами доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Почти сразу на место ДТП приехали активисты. И они настаивают, что патрульные пытались убежать. Поэтому авто копов активисты заблокировали.

Сейчас обстоятельства аварии выясняют следователи прокуратуры.