В Днепре задержали пенсионера по подозрению в повреждении более 40 автомобилей (видео)

61-летний злоумышленник, который в течение полугода разбивал камнями стекла в припаркованных частных автомобилях, стоит на учете у психиатра.

В Днепре 3 октября полиция задержала 61-летнего пенсионера, который подозревается в повреждении более 40 частных легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления по Днепропетровской области, мужчина ночью выходил на улицу и бросал камни в лобовые стекла припаркованных автомобилей.

Согласно сообщению, с марта этого года жители жилого массива Приднепровск Самарского района жаловались на то, что кто-то систематически бьет лобовые стекла в автомобилях, припаркованных во дворах домов.

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В полиции зарегистрировали более 40 жалоб граждан на повреждение их транспортных средств, по которым были возбуждены уголовные производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Установить злоумышленника удалось участковым офицерам полиции по видеозаписи с камеры наблюдения, которая зафиксировала факт совершения правонарушения. Полиция устанавливает причастность мужчины к другим эпизодам повреждения автомобилей в районе.

В ходе предварительного следствия установлено, что пенсионер стоит на учете у психиатра. Сейчас он находится под наблюдением врачей в областной психиатрической больнице и проходит психиатрическое обследование.