Задержан один из подозреваемых в вооруженном ограблении инкассаторов в Одессе

Подозреваемый был задержан вчера по ориентировке. Ожидается, что вечером суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов в центре Одессы, у которых злоумышленники отобрали более 3 млн грн.

Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции в Одесской области, подозреваемый был задержан вчера по ориентировке.

В пресс-службе Киевского районного суда Одессы сообщили, что сегодня в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения одному из подозреваемых в нападении (ч.5 ст.27, ч.4 ст.187 УК Украины).

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Автоматизированной системой документооборота определен состав суда. Планируется, что ходатайство об избрании меры пресечения сегодня вечером рассмотрит судья Николай Тонконоженко.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное нападение на инкассаторов, похитив более 3 млн грн. По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, проводивших инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один – в пятку, второй – в бедро).

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

29 сентября медики заявили, что один из потерпевших - в тяжелом состоянии.