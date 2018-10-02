В Киеве пьяный полицейский на Audi устроил серьезное ДТП (фото)

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере.

В Киеве в районе станции метро "Нивки" автомобиль Audi на скорости влетел в отбойник. Как сообщает "Киев оперативный", за рулем автомобиля находился старший лейтенант полиции, сотрудник Святошинского районного управления. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить тест на драгере. Как сообщал УНИАН, 28 сентября во Львове водитель иномарки наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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