Во Львове возле пожарной части загорелась маршрутка (видео)

В автобусе не было пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.

На улице Подвальной во Львове вечером 1 октября загорелся маршрутный автобус.

Как сообщается в Facebook организации Varta1, в результате инцидента никто не пострадал. Огнем уничтожена часть автомобиля, однако его можно восстановить до рабочего состояния.

Читайте такжеНа Львовщине в курортном поселке сгорел отель, пострадала иностранная туристка

Руководитель АТП-1 Орест Хамула сообщил активистам, что в автобусе не было пассажиров, он ехал в парк. Пожар был быстро ликвидирован, причины внезапного возгорания автобуса выясняются.

Как сообщают в Varta1, неподалеку от места инцидента находилась пожарная часть.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 сентября в Черновцах посреди улицы загорелся маршрутный микроавтобус.