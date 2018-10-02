Во Львове возле пожарной части загорелась маршрутка (видео)
09:24, 02 октября 2018Происшествия
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В автобусе не было пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Во Львове ночью горел автобус / varta1.com.ua
На улице Подвальной во Львове вечером 1 октября загорелся маршрутный автобус.
Как сообщается в Facebook организации Varta1, в результате инцидента никто не пострадал. Огнем уничтожена часть автомобиля, однако его можно восстановить до рабочего состояния.
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Руководитель АТП-1 Орест Хамула сообщил активистам, что в автобусе не было пассажиров, он ехал в парк. Пожар был быстро ликвидирован, причины внезапного возгорания автобуса выясняются.
Как сообщают в Varta1, неподалеку от места инцидента находилась пожарная часть.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 сентября в Черновцах посреди улицы загорелся маршрутный микроавтобус.
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