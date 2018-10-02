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Во Львове возле пожарной части загорелась маршрутка (видео)

09:24, 02 октября 2018
Происшествия
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Во Львове ночью горел автобус / varta1.com.ua

Как сообщается в Facebook организации Varta1, в результате инцидента никто не пострадал. Огнем уничтожена часть автомобиля, однако его можно восстановить до рабочего состояния.

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Руководитель АТП-1 Орест Хамула сообщил активистам, что в автобусе не было пассажиров, он ехал в парк. Пожар был быстро ликвидирован, причины внезапного возгорания автобуса выясняются.

Как сообщают в Varta1, неподалеку от места инцидента находилась пожарная часть.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 сентября в Черновцах посреди улицы загорелся маршрутный микроавтобус.

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Теги: #маршрутка#пожежа#Львів