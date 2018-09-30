Под СИЗО харьковчане устроили антимайдановцу "Топазу" "теплую" встречу (видео)

Харьковчане выпустили автомобиль с освобожденным активистом "антимайдана" и сторонником сепаратистов Игнатом Кромским из-под тюрьмы.

Харьковчане выпустили автомобиль с освобожденным активистом "антимайдана" и сторонником сепаратистов Игнатом Кромским из-под тюрьмы. Возмущенные люди уверяли, что бить мужчину не собирались, однако хотелось услышать его позицию.

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На вопрос о том, кто развязал войну против Украины, Кромский ответил, что РФ во главе с Владимиром Путиным. В конце концов "Топазу" дали возможность проехать, однако люди остались недовольны решением отпустить на волю мужчину, который вместе с "Моторолой" руководил захватом здания облгосадминистрации весной 2014 года, а также избиением и унижением украинских патриотов.