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На Закарпатье грибник застрелил мужчину, приняв его за хищника (фото)

14:14, 28 сентября 2018
Происшествия
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На Закарпатье грибник застрелил мужчину, думая, что это животное / фото zk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатья, происшествие случилось вечером 27 сентября.

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20-летний парень в лесу во время сбора грибов услышал шум из зарослей и, перепутав потерпевшего с хищным животным, выстрелил в него. От полученного ранения мужчина скончался.

"После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался. После этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел погибшего уже подстреленным", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Парню грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Ружье принадлежало отцу стрелка / фото zk.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в результате стрельбы в харьковском кафе погиб человек.

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Теги: #убийство#Закарпатье