Смертельное ДТП в Черновцах: патрульные выключили видеорегистратор, чтобы зарядить телефон (видео)

Регистратор патрульные отключили, хотя вроде бы преследовали нарушителей и, по инструкции, должны были фиксировать погоню.

Черновицкие патрульные, которые насмерть сбили человека, выключили видеорегистратор в машине, чтобы зарядить телефон.

Об этом сегодня во время акции протеста, которую устроили горожане, сообщил начальник городской патрульной полиции, говорится в сюжете ТСН.

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Под здание полиции пришли возмущенные горожане, они требовали не скрывать видеодоказательства ДТП. К протестующим вышел глава полиции города Артур Шкроб и огорошил: регистратор патрульные отключили, хотя вроде бы преследовали нарушителей и, по инструкции, должны были фиксировать погоню.

Как известно, полторы недели назад машина копов насмерть сбила пешехода, показания копов и свидетелей аварии кардинально отличались. Свет на расследование должно было пролить видео с регистратора патрульного авто. Накануне прокуратура обнародовала видео аварии, которое было снято камерой наблюдения.