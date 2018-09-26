Подозреваемые в покушении на активиста Михайлика иностранцы давно проживают в Одессе - полиция

Иностранцы находились в Украине на основании временных справок на жительство. В Одессе мужчины жили на съемных квартирах.

Граждане Грузии, подозреваемые в покушении на известного общественного деятеля, лидера Одесской городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, получившего 22 сентября в Одессе тяжелое огнестрельное ранение, давно проживают в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что подозреваемые в преступлении иностранцы в возрасте 33, 35 и 41 года длительное время проживают на территории Украины на основании временных справок на жительство.

«В Одессе мужчины жили на съемных квартирах. По их месту проживания проведены санкционированные обыски, в результате которых у одного из фигурантов изъято огнестрельное оружие. Правоохранители изъяли у задержанных вещественные доказательства, указывающие на их причастность к совершению нападения на активиста», - отметили в главке.

Сейчас правоохранители выясняют связи задержанных, чтобы установить заказчика покушения. Отмечается, что нападение планировалось и готовилось заранее, за Михайликом велось наблюдение.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По данным медиков, состояние пострадавшего стабильное, но пулю, которая застряла в грудной клетке, решено пока не извлекать.

Правоохранители рассматривают пять версий покушения на Михайлика. Первая версия связана с общественной деятельностью, вторая – со строительством жилого комплекса «Золотой берег» (активист возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроек и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста). Третья версия связана с авторынком «Успех» – общественный деятель активно выступал против новых владельцев рынка. Четвертая версия – личностные отношения, пятая – преступление совершено из хулиганских побуждений.

25 сентября прокурор Одесской области Олег Жученко заявил о задержании троих подозреваемых в покушении на активиста. Задержанным готовится сообщение о подозрении в покушении на убийство – ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Одного из них доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Его адвокат заявил, что данный гражданин является инвалидом I группы и поэтому не может быть причастным к преступлению.

В свою очередь Жученко опроверг это утверждение. По словам прокурора, доставленный в больницу подозреваемый опознан некоторыми активистами, которые утверждают, что данный гражданин летом в Одессе на улице Балковской принимал участие в конфликте с применением оружия.