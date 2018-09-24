Полиция рассматривает пять версий покушения на активиста Михайлика

По данным полиции, в Михайлика стреляли один раз, гильзу на месте происшествия не обнаружили. Это дает основания полагать, что злоумышленник стрелял из пистолета системы Наган.

В Одессе правоохранители рассматривают пять версий покушения на известного общественного деятеля, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика, получившего 22 сентября тяжелое огнестрельное ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин.

По его словам, первая версия связана с общественной деятельностью Михайлика, вторая – с незавершенным строительством жилого комплекса «Золотой берег». В частности, Михайлик возглавлял общественную организацию «Защита прав инвесторов новостроев и собственников жилья «Правое дело», которая, добиваясь завершения строительства объекта, проводила акции протеста.

Третья версия, как отметил Головин, связана с авторынком «Успех» – общественник активно выступал против новых владельцев рынка.

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«Четвертая версия – личностные отношения, пятая — преступление совершено неустановленными лицами из хулиганских побуждений», — сказал Головин.

Он также добавил, что в неизвестный стрелял в Михайлика один раз, а гильзу на месте происшествия не обнаружили. Данный факт дает основания полагать, что злоумышленник стрелял из пистолета системы Наган. Относительно калибра – выводы будут сделаны после проведения соответствующей экспертизы.

Также, по словам Головина, для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

«Туда вошли следователи, розыскники «убойного» отдела главка, также оперативники СБУ», - добавил начальник управления.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 22 сентября в полицию поступила информация о том, что в центре Одессы злоумышленники стреляли в известного активиста, лидера городской организации партии «Сила людей» Олега Михайлика. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки.

По словам руководителя Одесской областной организации «Сила людей» Игоря Бычкова, 23 сентября стало известно, что Михайлик пришел в себя.

По данным медиков, состояние пострадавшего сейчас стабильное и ему проводится курс консервативной терапии, но пулю, что застряла в грудной клетке, решено пока не вытаскивать.