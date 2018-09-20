Возле Рады произошли стычки между правоохранителями и активистами

Активисты начали бросать петарды, пострадал как минимум один полицейский.

На площади Конституции возле Верховной Рады произошли столкновения между правоохранителями и участниками акции в защиту прав иностранных добровольцев.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновения начались после того, как некоторые участники акции в одежде с символикой партии "Национальный корпус" пытались прорваться через кордон полиции.

Правоохранители не пускали активистов. Это возмутило других участников, стоявших рядом, и в результате началась драка, во время которой митингующие бросали петарды.

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В результате столкновения пострадал как минимум один правоохранитель - корреспондент УНИАН стал свидетелем того, как полицейскому перебинтовывают травмированную ногу.

Столкновение длилось не более минуты, а сейчас ситуация на акции уже спокойная.

Подступы к зданию Верховной Рады усиленно охраняются.

Как сообщал УНИАН, утром возле Верховной Рады Украины около 500 активистов партии "Национальный корпус", общественной организации "Национальные дружины", ВО "Свобода" и "Карпатской Сечи" требуют принять закон о защите прав иностранных добровольцев.