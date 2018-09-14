Смертельная авария из-за ямы в Днепре: погибли два человека (видео)

Мужчины оказались зажаты в автомобиле, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС.

В Днепре столкнулись микроавтобус Opel и легковой автомобиль Skoda. В результате аварии два человека погибли на месте.

Инцидент произошел около 12:00. Водитель Skoda, двигаясь по Южному мосту в сторону ж/м Победа, угодил в яму, вследствие чего потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Opel, который ехал со стороны улицы Яснополянской. Пассажир и водитель легкового автомобиля погибли на месте. Погибшие были 1992 и 1985 года рождения.

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Мужчины оказались зажаты в автомобиле, поэтому на место вызвали бригаду ГСЧС. У водителя микроавтобуса травма головы. От госпитализации мужчина отказался. «Я ехал на небольшой скорости и пытался избежать столкновения, но, к сожалению, это не удалось», — говорит водитель микроавтобуса Opel.