В Кременчуге в результате взрыва в служебном автомобиле баллона с кислородом погиб мужчина (фото, видео)

Водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.

В г. Кременчуг Полтавской области в результате взрыва сегодня утром баллона с кислородом в автомобиле компании «Житлорембудсервис» погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в полиции города, по предварительной информации, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic.

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Отмечается, что 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.

Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту взрыва.