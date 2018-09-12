На Днепропетровщине повесилась 15-летняя девочка

Как удалось установить, девочка училась на первом курсе никопольского профессионального лицея и в день трагедии она была на занятиях.

В Днепропетровской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого скончалась несовершеннолетняя девочка.

Об этом сообщает Dnepr24.com.ua. Как было установлено, на территории Никополя пятнадцатилетняя девочка покончила с собой через повешение. Девочка училась на первом курсе никопольского профессионального лицея и в день трагедии она была на занятиях.

Читайте такжеВ Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась насмерть (фото)

Ее одногруппники сообщили, что ничего странного в поведении девочки не заметили. Тем не менее, после того, как родители ушли в магазин, девочка повесилась на ручке двери при помощи шарфа. Вернувшись домой из магазина, родители обнаружили труп дочери. Подробности трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Киеве школьница пыталась покончить с собой, играя в суицидальную игру «Момо».