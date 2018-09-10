В Одесской области итальянцу плеснули в лицо кислотой (фото)

ЧП произошло в городе Белгород-Днестровском в конце прошлой недели.

В Одесской области полиция ищет злоумышленника, плеснувшего в лицо иностранцу химическим веществом.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в городе Белгород-Днестровском в конце прошлой недели.

Отмечается, что на улице Военной Славы неизвестный, применив порошкообразное вещество, причинил телесные повреждения 51-летнему иностранцу.

«По предварительной информации медиков, пострадавший получил ожог лица и рук I степени. Правоохранителями проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителя», - заявили в главке.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие. По делу назначен ряд экспертиз. Устанавливается степень тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшему для дальнейшей правовой квалификации указанного события. Проводится ряд мероприятий по установлению лица, совершившего указанное правонарушение.

Как сообщила в Facebook юрист-криминолог Анна Маляр, потерпевший – гражданин Италии Джованни Арканжели, который ранее был женат на украинке.

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«Она уехала из Италии в Украину и физически не дает ему общаться с ребенком. Джованни платит алименты и уже два года как обивает пороги чиновничьих кабинетов и суда в Украине за право участвовать в воспитании ребенка», - сообщила Маляр.

Она отметила, что несколько недель назад Арканжели участвовал в круглом столе, посвященном вопросам прав родителей. Речь, в частности, о случаях, когда матери вывозят ребенка в другую страну и препятствуют отцу видеться с ребенком.

Юрист также сообщила, что в настоящее время итальянец госпитализирован в Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова (Одесса). Она утверждает, что мужчина в тяжелом состоянии – у него сильно повреждены глаза, имеются ожоги первой стадии.

Родственники из Рима еще не знают, что с ним случилось. По данным юриста, иностранцу плеснули в лицо кислотой.