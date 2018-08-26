Состояние активистки Гандзюк ухудшилось

Для Гандзюк просили передать необходимые лекарства, которых нет в Украине.

У активистки и советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, которую облили серной кислотой, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом в субботу, 25 августа, сообщается в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?". Эту информацию подтвердила адвокат активистки Евгения Закревская, передает Громадське.

Отмечается, что специфика химических ожогов такой площади и глубины поражения, которые получила Гандзюк, заставляет врачей изобретательно, а порой и экспериментально, подходить к лечению.

"Опыта лечения ожогов такого масштаба нет не только в нашей стране, но и в любых других государствах, поэтому приходится прибегать к новейшим препаратам, которые не успели пройти сертификацию в нашей стране, а потому купить их можно только за рубежом", - говорится в сообщении.

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На данный момент стало известно, что лекарства были найдены.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

Председатель Нацполиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве заявил, что следствие привлекает к уголовной ответственности шестерых подозреваемых в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк.

Суд отправил под стражу 23-летнего ветерана АТО, который облил Гандзюк кислотой.