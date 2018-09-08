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"Бандеровцы ущемляют": во Львове пенсионерка проклинала Украину посреди улицы (видео)

15:39, 08 сентября 2018
Происшествия
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Во Львове пенсионерка проклинала Украину на улице / фото УНИАН

Во Львове очевидцы сняли на видео как одна из пенсионерок прямо посреди улицы стала выкрикивать проклятия в адрес Украины, при этом покрыла матом и попыталась ударить оператора.

Женщина кричала о том, что "мрази-бандеровцы ее ущемляют", а ей приходится жить "в концлагере".

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Соответствующее видео на своей странице в Twitter выложил пользователь с ником "Мугабе Тиливижн".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

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Теги: #Львов