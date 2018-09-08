"Бандеровцы ущемляют": во Львове пенсионерка проклинала Украину посреди улицы (видео)
15:39, 08 сентября 2018Происшествия
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Женщина кричала о том, что "мрази-бандеровцы ее ущемляют".
Во Львове пенсионерка проклинала Украину на улице / фото УНИАН
Во Львове очевидцы сняли на видео как одна из пенсионерок прямо посреди улицы стала выкрикивать проклятия в адрес Украины, при этом покрыла матом и попыталась ударить оператора.
Женщина кричала о том, что "мрази-бандеровцы ее ущемляют", а ей приходится жить "в концлагере".
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Соответствующее видео на своей странице в Twitter выложил пользователь с ником "Мугабе Тиливижн".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
«Мразі-бандерівці ущемляють»: у Львові пенсіонерка проклинала Україну посеред міста.18 +. pic.twitter.com/znUREWRwC1— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) September 7, 2018
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