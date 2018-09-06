В Киеве разбился вертолет, пострадали два человека (фото)
09:00, 06 сентября 2018Происшествия
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Предварительно установлено, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.
В столице разбился гражданский вертолет / Facebook - Киев оперативный
На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет, в результате инцидента госпитализированы два человека.
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Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, информацию об аварии правоохранители получили в 7:22 утра. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей.
Информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется.
Предварительно установлено, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.
Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, решается вопрос относительно открытия уголовного производства.
Накануне в Киеве на улице Межигорской, 82а, горел завод "Спутник".
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