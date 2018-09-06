В Киеве разбился вертолет, пострадали два человека (фото)

Предварительно установлено, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

На Трухановом острове в Киеве разбился вертолет, в результате инцидента госпитализированы два человека.

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Как сообщает «Киев Оперативный» в Facebook, информацию об аварии правоохранители получили в 7:22 утра. На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей.

Информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется.

Предварительно установлено, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, решается вопрос относительно открытия уголовного производства.

Накануне в Киеве на улице Межигорской, 82а, горел завод "Спутник".