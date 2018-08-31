Во Львове полиция задержала алжирца за продажу наркотиков

Мужчину задержали, а наркотические средства изъяли на экспертизу.

Полиция Львова задержала гражданина Алжира, который продавал в центре города наркотические средства. Во время задержания у 47-летнего иностранца изъяли каннабис и деньги, полученные от сбыта наркотиков.

«Установлено, что 47-летний гражданин Алжира продавал наркотические средства в центре Львова иностранным туристам и местным жителям», ‒ сообщает управление противодействия наркопреступности полиции Львовщины.

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Мужчину задержали, а наркотические средства изъяли на экспертизу.

За ч.2 ст.307 УКУ иностранца могут лишить свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Злоумышленнику должны избрать меру пресечения.