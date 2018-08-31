Во Львове полиция задержала алжирца за продажу наркотиков
18:02, 31 августа 2018Происшествия
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Мужчину задержали, а наркотические средства изъяли на экспертизу.
Иллюстрация / REUTERS
Полиция Львова задержала гражданина Алжира, который продавал в центре города наркотические средства. Во время задержания у 47-летнего иностранца изъяли каннабис и деньги, полученные от сбыта наркотиков.
«Установлено, что 47-летний гражданин Алжира продавал наркотические средства в центре Львова иностранным туристам и местным жителям», ‒ сообщает управление противодействия наркопреступности полиции Львовщины.
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Мужчину задержали, а наркотические средства изъяли на экспертизу.
За ч.2 ст.307 УКУ иностранца могут лишить свободы от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Злоумышленнику должны избрать меру пресечения.
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