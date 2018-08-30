В Украине разоблачили сеть агитаторов «русского мира», готовившихся к вмешательству в президентские выборы (фото)

Российские спецслужбы ставили перед агитаторами задачу по поиску блогеров, которые за деньги должны были публиковать присланные из России политические новости.

Служба безопасности Украины в течение августа разоблачила деятельность сети интернет-агитаторов, которых российские спецслужбы привлекли к мероприятиям по подготовке вмешательства в ход проведения предстоящих выборов Президента Украины.

Как сообщает пресс-служба СБ, оперативники установили, что российские спецслужбы привлекли к «сотрудничеству» жителей городов Днепр, Кривой Рог и Никополь, которые являются администраторами групп в соцсетях.

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«Спецслужбы РФ поставили задание по подготовке «плацдарма» для проведения заранее запланированных мероприятий по влиянию на ход проведения предстоящих выборов Президента Украины через манипулирование общественным мнением Интернет-пользователей», - подчеркнули в СБУ.

Утверждается, что российские спецслужбы, в частности, ставили задачу по поиску блогеров и активных пользователей групп социальных сетей, которые за денежное вознаграждение должны были публиковать присланные из России политические новости. Администраторы также должны были привлечь «подставных» лиц для регистрации сайтов в украинском сегменте доменных имен.

«Житель Днепра должен был еще и самостоятельно отыскать и заказать услуги по продвижению интернет-ресурсов и контента в ИТ-компаниях, расположенных в юго-восточных регионах Украины. По замыслу спецслужб России, такие действия должны были скрыть их причастность к распространению «фейковых» новостей и популяризации отдельных пророссийских участников избирательного процесса», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские кураторы планировали мероприятия по обострению общественно-политической обстановки накануне и во время проведения выборов Президента Украины.

«Для этого исполнители должны были «перекручивать» новости для дискредитации органов государственной власти и местного самоуправления и создать в социальных сетях группы якобы патриотического направления. На этих ресурсах была запланирована публикация деструктивных материалов, в том числе с призывами к насильственной смене конституционного строя Украины и нарушения ее территориальной целостности», - отметили в службе безопасности.

Следователями СБУ начато уголовное производство о совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, проводятся следственные действия по сбору доказательств, необходимых для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль создает десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях перед выборами в Украине.