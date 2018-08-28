Порошенко: Кремль создает десятки тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях перед выборами в Украине

Президент признал, что "щупальца Москвы" очень прочно проникли в социальные сети.

Россия готовится к мощной манипулятивной кампании, чтобы повлиять на выборы в Украине, США и ЕС, заявил президент Украины Петр Порошенко.

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Как сообщается на сайте президента, во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины глава государства подчеркнул, что сейчас наступает один из самых критических периодов – демократический мир вступает в новый избирательный цикл.

Уже в ноябре состоятся выборы в США, обновление Евроинституций – в 2019 году; приближается избирательная компания и в Украине.

«Уже сейчас ведущие IТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч фейковых аккаунтов с российским корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании – fake news, подрыв стабильности», - отметил Порошенко.

«И у меня нет сомнения, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять неверие среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора. Должны быть готовы дать отпор. Хотя это задача и не простая», - подчеркнул он.

Президент напомнил, что РФ уже хорошо набила себе руку на других странах, в частности во время нидерландского референдума относительно ратификации соглашения об ассоциации, референдума по Brexit.

«Щупальца Москвы очень прочно проникли в социальные сети, держат отдельные медиа, есть в киберпространстве. При этом Кремль умело прикрывает свою подрывную деятельность демократическими ценностями и принципами. Уже сейчас должны искать пути к сотрудничеству с другими государствами и координировать усилия для выработки надежного механизма предотвращения постороннего вмешательства в избирательный процесс и обеспечения свободного волеизъявления наших граждан», - отметил президент.

Глава государства призвал особое внимание обратить на страны, которые уже имеют соответствующие наработки. В частности, обратил внимание на опыт Парижа и Берлина.

Напомним, расследование массированной атаки российской "фабрики троллей" в соцсетях на президента Италии Серджио Маттарелла будет поручено специалистам по борьбе с терроризмом.