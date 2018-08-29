На Львовщине задержали полицейского, который пьяным спровоцировал смертельное ДТП

Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейского, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть двух юношей на Львовщине, задержали.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

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"Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами), а также избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Согласно санкции инкриминируемой статьи, полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Бродовском районе Львовской области в результате ДТП с участием сотрудника полиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения, погибли двое юношей.

На проселочной дороге произошло столкновение автомобиля Renault Trafic под управлением 25-летнего полицейского и скутера, на котором ехали жители одного из сел этого же района. В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний водитель скутера и его 19-летний пассажир.