Под Киевом произошло жуткое ДТП: четыре человека погибли, трое - в реанимации

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

Под Киевом на Новоирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Погибло 4 человека, еще трое находятся в реанимации.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как передает "Эспрессо", ДТП произошло на Новоирпенской трассе. Suzuki двигался со стороны Ирпеня, тогда как со стороны Киева ехал Citroën.

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В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën и влетев в результате ему в бок.

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

Свидетели аварии с помощью бензопилы сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако они не успели, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине в результате ДТП с участием скандального экс-чиновника погибли три человека.