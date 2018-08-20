В Мариуполе 30 человек в балаклавах напали на участников концерта, есть пострадавшие (фото)

Пострадали 10 человек, среди которых артисты, зрители и менеджер арт-платформы.

В Мариуполе вечером 19 августа группа неизвестных в балаклавах напала на посетителей и артистов концерта, который проходил на арт-платформе "ТЮ".

Во время выступления на концерт ворвались 30 молодых людей в черной одежде, сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

"Ворвались в помещение, распылили газ, разбили технику и инструменты, атаковали музыкантов и зрителей. Нападавшие крушили все и всех на своем пути, используя нашу мебель в качестве оружия", – говорится в сообщении.

Атака длилась меньше минуты, после чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

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В результате пострадали 10 человек, среди которых артисты, зрители и менеджер ТЮ.

По мнению организаторов платформы, нападавшие хорошо готовились, они атаковали помещение одновременно со всех сторон.

При этом в организации заявили, что на двоих нападавших были замечены футболки Нацкорпуса.

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