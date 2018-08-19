Психически больной человек нанес травмы полицейскому во время задержания.

В Житомире полиция проводит расследование по факту травмирования полицейского психически больным человеком.

Как сообщили в управлении превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Житомирской области, 15 августа участковый во время работы на территории обслуживания заметил мужчину, который имеет психическое заболевание, но в середине июля этого года сбежал из больницы.

Заметив полицейского, 29-летний мужчина попытался скрыться на велосипеде, после почти получасового преследования участковый его догнал.

В ходе задержания мужчина оказал неповиновение и травмировал офицера. Однако участковый задержал беглеца и передал его коллегам, которые вернули больного в больницу.

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Полицейского госпитализировали с травмами. Сейчас он находится на стационарном лечении.

По факту травмирования полицейского начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации происшествия по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования будет назначена соответствующая экспертиза относительно вменяемости мужчины.