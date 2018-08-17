Правоохранители задержали подозреваемых в причастности к нападению на Гандзюк

Сегодня, 17 августа, сотрудники Национальной полиции Украины совместно со Службой безопасности Украины задержали двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Херсона Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.

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"В частности, среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск Нацполицией как зафиксированное на видео камер наблюдения лицо, покупавшее орудие преступления (серную кислоту)", - говорится в сообщении.

Согласно информации, мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. В отношении другого участника следователи устанавливают его роль в совершении преступления.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк. Полиция устанавливает личность второго участника нападения, уже установлено место, где он приобрел серную кислоту.