Через месяц после побоища в горсовете Конотопа в Киеве задержали спортсмена, который избивал полицейских сверлом

Злоумышленник почти месяц скрывался в Киеве, применяя средства конспирации.

Правоохранители Сумской области задержали в Киеве парня, который 26 июля во время сессии Конотопского городского совета металлическим сверлом нанес телесные повреждения сотрудникам полиции.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, в тот день между сторонниками и оппонентами Конотопского городского головы в сессионном зале возник конфликт и в разгар споров в помещение ворвалась группа молодых людей, которые сразу начали наносить удары присутствующим.

Согласно сообщению, сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодчиков и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы. Во время столкновений пострадали 11 правоохранителей и 9 гражданских лиц.

«Одному из самых дерзких парней, который наносил удары полицейским в жизненно важные органы металлическим сверлом, после столкновений удалось убежать. На его розыск были ориентированы не только местные правоохранители, но и всей Украины. В четверг, 16 августа, сумские и киевские полицейские задержали разыскиваемого в городе Киев, где он в последнее время скрывался. При задержании злоумышленник пытался убежать и оказывал сопротивление правоохранителям», - отметила Науменко.

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По ее информации, в настоящее время злоумышленнику уже объявлено о подозрении по ст. 348 (покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

«Сегодня утром он был доставлен в Сумской изолятор временного содержания. Задержанному - 22 года, он сумчанин. Информация о том, что он студент одного из сумских вузов не подтверждается», - отметила пресс-секретарь прокуратуры области.

Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

«Если судья назначит судебное заседание на сегодня, то сегодня же злоумышленнику и будет избрана мера пресечения, а в целом подозреваемому грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы», - подчеркнула Науменко.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, установлено, что подозреваемый - спортсмен, ранее привлекался к уголовной ответственности.

«Почти месяц злоумышленник скрывался в Киеве, применяя средства конспирации. Сейчас он задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

В настоящее время уже девяти лицам, которые 26 июля принимали активное участие в столкновениях в сессионном зале Конотопского горсовета, в частности нанесли телесные повреждения работникам полиции и присутствующим, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителям власти) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работникам правоохранительных органов побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей) УК Украины. Все они находятся под круглосуточным домашним арестом с применением электронных средств контроля.

Как сообщал УНИАН, 26 июля в Конотопе Сумской области на очередной сессии городского совета между сторонниками и оппонентами мэра Артема Семенихина возник конфликт. В разгар споров в сессионный зал ворвалась группа молодых людей, вооруженная металлическими прутьями и молотками. Сотрудники полиции, чтобы не допустить жертв среди граждан, оттеснили молодчиков и применили к ним соответствующие средства ограничения свободы. В отдел полиции для выяснения обстоятельств было доставлено 49 человек.

По информации заместителя начальника Главного управления Нацполиции в области Олега Григорова, в ходе столкновений пострадал 21 человек - 12 сотрудников полиции и 9 гражданских лиц.

По факту беспорядков во время заседания городского совета правоохранители открыли три уголовных производства.

Деятельность Конотопского горсовета более полугода парализована из-за конфликта между частью депутатов и городским головой.