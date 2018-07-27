Во время драки в горсовете Конотопа пострадал 21 человек, задержаны четверо участников столкновений

Пострадали 12 полицейских и 9 гражданских лиц, среди которых - один депутат и один журналист.

В результате драки, которая произошла 26 июля на сессии горсовета города Конотопа Сумской области, пострадал 21 человек: 12 полицейских и 9 гражданских лиц, среди которых - один депутат и один журналист.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, сейчас задержаны четверо участников столкновений. Другие 42 активных участника беспорядков в настоящее время дают свои объяснения следователям.

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"Сейчас продолжается досудебное следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Все нарушители доставлены в Конотопский отдел полиции, опрошены, сфотографированы. Четверо человек задержаны в порядке ст.208 УПК, сегодня им будет объявлено о подозрении в совершении преступления, и мы будем ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметил в.и.о. начальника ГУНП в Сумской области Олег Григоров.

Всего в полицию поступило 39 заявлений, все они зарегистрированы в журнале Единого учета. В полиции уже начато несколько уголовных производств, объединенных в одно по признакам ч. 4 ст. 296 (совершение групповых хулиганских действий с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений сотрудникам полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, в городе Конотоп Сумской области полиция предотвратила массовые беспорядки во время заседания горсовета.

Согласно сообщению, сотрудники полиции разняли стороны конфликта, а 50 самых активных нарушителей общественного порядка были доставлены в отдел полиции.