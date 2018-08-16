Начальника Госслужбы труда Донецкой области разоблачили на вымогательстве миллионной взятки

Коррупционера задержали во время получения первой части взятки в размере 500 тысяч гривень.

Начальник Главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области задержан в связи с вымогательством взятки в размере 1 миллион гривень.

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Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, ГПУ совместно с СБУ и Национальной полицией пресечена преступная схема получения неправомерной выгоды начальником Главного управления Гоструда в Донецкой области.

"Установлено, что указанное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение неправомерной выгоды для себя, разработало преступную схему, направленную на вымогательство и получение от директора одного из предприятий неправомерной выгоды на общую сумму 1 миллион гривень в несколько этапов", - говорится в сообщении.

"Именно в такую сумму руководитель контролирующего органа оценил свои услуги по уменьшению суммы начисленного подчиненными ему работниками по результатам проверки штрафа и непроведению в дальнейшем инспекционных посещений указанного предприятия", - заявили в Генпрокуратуре.

Так, 16 августа во время получения части неправомерной выгоды в сумме 500 тыс. грн указанное лицо задержано, изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В прокуратуре напомнили, что за совершение уголовного преступления в соответствии с ч. 3 ст. 368 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сказано на сайте главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области, начальником этого ведомства является уроженец Енакиево Владимир Шубин.

Напомним, в Киеве задержали чиновника ДФС, что требовал взятку в $20 тысяч.