В Кропивницком разоблачили хакера, опустошавшего счета на криптобиржах

23-летнему злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Киберполиция Украины разоблачила хакера в создании программы для хищения средств участников криптовалютних бирж. По месту жительства злоумышленника в городе Кропивницкий провели обыск и изъяли компьютерную технику.

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Как сообщается на сайте киберполиции, вредоносная программа распространялась злоумышленником на закрытых хакерских интернет-форумах. С ее помощью он получал доступы к игровым и криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал счета участников криптовалютних бирж.

Сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции НПУ задокументировали противоправную деятельность 23-летнего парня, который разработал и распространял вредоносное программное обеспечение.

«В городе Кропивницкий, по месту жительства хакера, полицейские провели санкционированный обыск. В ходе обыска изъята компьютерная техника, мобильный телефон и флеш-накопители. Вся техника направлена на экспертизу», - отмечается в сообщении.

По данному факту продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) УК Украины.

После получения результатов экспертиз будет установлено количество пострадавших от действий злоумышленника, а также будет решен вопрос об объявлении правонарушителю подозрения.

Хакеру грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В апреле сообщалось, что у известного видеоблоггера Яна Балина во время прямого эфира взломали кошелек и украли криптовалюты на 2 миллиона долларов.