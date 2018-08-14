В Киеве пес бойцовской породы убил бульдога, нетрезвая хозяйка не вмешивалась

Хозяева бульдога пытались оттащить агрессивного стаффа, но в итоге мужчине пришлось накладывать швы.

В понедельник, 13 августа, около 21:20 на улице Елены Телиги, 1а (вблизи Сырецкого парка) в Киеве стаффордширский терьер напал на английского бульдога. В итоге собака была убита и два человека получили травмы.

Как сообщает Информатор, английского бульдога выгуливали девушка и ее отец. Пес был на поводке. У входа в парк на собаку напал стаффордширский терьер. Он был без намордника и поводка, а хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и не вмешивалась. На ее команды агрессивный пес не реагировал.

Читайте такжеПод Николаевом два человека пострадали от нападения бешеного быка – животное не остановили полицейские пули (фото, видео)

Мужчина и его дочь пытались оттянуть собаку, но в итоге сами получили травмы. Мужчине впоследствии даже наложили швы. Убив бульдога, стафф еще какое-то время терзал его тело, но даже тогда его не смогли оттянуть.

На место происшествия вызывали полицию. По словам пострадавших, патрульные ничего не смогли сделать - собаку не успокоил даже газовый баллончик.

Как передает 112.ua, в полиции сообщили, что "когда на место происшествия приехали патрульные полицейские, стаффордширский терьер уже не вел себя агрессивно и на людей не бросался".

Пострадавшие написали заявление. Они похоронили пса и намерены добиваться справедливого наказания для хозяев убийцы.

Как сообщал УНИАН, недавно у киевлянки среди белого дня украли мопса.