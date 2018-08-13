В Одессе злоумышленник без причин избил семь женщин, в том числе беременную: в полиции рассказали о ходе расследования

Злоумышленнику объявлено о подозрении в нанесении легких телесных повреждений, после получения результатов экспертиз возможно изменение статьи на более тяжкую.

В Одессе начато расследование по факту избиения злоумышленником в центре города семи женщин, в том числе беременной.

Как сообщил УНИАН советник начальника регионального главка Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, речь идет о молодом мужчине, который 11 августа избил женщин в исторической части Одессы.

«Гражданин в неадекватном состоянии нанес побои случайным женщинам, которые оказались на его пути. Лицо было задержано и доставлено в Приморский отдел полиции, где установили его анкетные данные, направили на принудительную медицинскую экспертизу и объявили подозрение в совершении преступления», - сообщил Форостяк.

Читайте такжеВ Киеве водитель Uber избил пассажирку

Он уточнил, что подозрение объявлено по ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Однако после получения результатов экспертиз, которые должны пройти пострадавшие по поводу полученных телесных повреждений, возможно изменение статьи УКУ на более тяжкую.

Также решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Форостяк уточнил, что, по предварительным данным, потерпевших – до семи человек.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в центре Одессы злоумышленник избил семь женщин, в том числе беременную.

Как сообщила УНИАН одна из потерпевших Оксана Садыченко, нападение на нее было совершено на пересечении улиц Ришельевской и Малой Арнаутской. В частности, молодой мужчина ударил ее в область солнечного сплетения.

Другую потерпевшую он ударил локтем в лицо, она упала и ударилась об бордюр, у третьей – сломан нос. Еще одна женщина получила удар в лицо, а беременная женщина – удар локтем в живот.

Задержали злоумышленника несколько мужчин (спутники некоторых потерпевших и случайные очевидцы), которые передали его прибывшей по вызову полиции.

Нападавший некий Размик Карапетян, 1993 года рождения, пребывавший, по предварительным данным, под воздействием наркотического вещества. Он шел по улицам и бил всех подряд женщин.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе два титулованных спортсмена без причин избили шестерых прохожих.