Командование ВМС начало проверку из-за гибели в ДТП двоих матросов

Два матроса погибли 10 августа из-за нарушения правил дорожного движения гражданским лицом.

Командование Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины начало проверку в связи с гибелью в ДТП двоих военнослужащих Военно-морских сил ВС Украины.

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Об этом сообщили в командовании ВМС ВСУ.

"Командование ВМС ВС Украины с грустью и скорбью сообщает о гибели двух наших боевых побратимов в результате дорожно-транспортного происшествия. 10 августа из-за нарушения правил дорожного движения гражданским лицом погибли старший матрос Кравцов Константин Александрович и матрос Литвиненко Андрей Николаевич", - сказано в сообщении.

Командование воинских частей ВМС ВС Украины проводит служебные расследования.

Командование и личный состав ВМС выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.