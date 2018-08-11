В ходе проверок полиция обнаружила 50 нетрезвых водителей пассажирских автобусов

За 20 дней полицейские установили 12,8 тыс. фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров.

В рамках проведения комплексных мероприятий под условным названием "Перевозчик" было выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на председателя Нацполиции Сергея Князева. «Почти за 20 дней таких превентивных мер полицейские установили 12,8 тысячи фактов нарушений законодательства, допущенных водителями-перевозчиками пассажиров. Уже выявлено 50 водителей, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Мы продолжим такие меры по противодействию ДТП», - сказал Князев.

Он отметил, что сейчас продолжается проведение комплексных мероприятий под условным названием "Перевозчик". В частности, по состоянию на 10 августа этого года полиция осмотрела более 64 тыс. транспортных средств и обнаружила почти полторы тысячи технически неисправных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в связи с резким ростом смертельных ДТП Кабмин намерен ввести контроль скорости на автодорогах Украины. Национальная полиция совместно с Государственной службой безопасности на транспорте с 20-х чисел июля проводит проверки автоперевозчиков на всех автостанциях и местах высадки/посадки пассажиров на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.

В первом полугодии 2018 года из-за нарушений правил дорожного движения в Украине погиб 1041 человек.