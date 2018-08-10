Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО: полиция открыла уголовное дело по факту травмирования работника

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования работника Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева.

В полиции напомнили, что 9 августа в СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям: одного из них облили бензином и пытались поджечь. Затем заключенные начали бросать самодельные взрывные устройства. В результате старший лейтенант внутренней службы получил травмы. Все противоправные действия задокументированы.

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Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве открыто уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства юстиции, 9 августа экс-бойцы расформированной роты «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, совершили сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в камере. По данным Минюста, осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Был травмирован работник уголовно-исполнительной службы. В Минюсте отметили, что для стабилизации ситуации «три человека были вывезены из СИЗО, других лиц поместили в карцер».

По данным полиции, 30-40 человек перекрывали въезд-выезд из СИЗО, выступая против вывоза экс-бойцов «Торнадо». По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в прокуратуре открыли уголовное производство против экс-сотрудников роты «Торнадо» по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов роты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения. Также они лишены специальных полицейских званий.

Илья Холод приговорен к 9,5 годам заключения, Анатолий Пломадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им так же изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.