ДТП в Мукачево: 70 ромов подняли шум и не дали полиции составить протокол

Вчера, 8 августа, в милицию поступило сообщение в 19:12 о ДТП на улице Ивана Франко в Мукачево.

Согласно сообщению на месте, водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста рома.

Как рассказали Мukachevo.net в Управлении патрульной полиции, на место выехали патрульные, которые выяснили, что велосипедист не пострадал.

Впоследствии на месте собралось большое количество ромов, около 70, которые из-за шума не позволили патрульным составить протокол.

Правоохранители сообщают, что протокол будет составлен сегодня.

Интересно и то, что на всю эту картину попала съемочная группа 1+1, программы "Инспектор.Города".