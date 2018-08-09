ДТП в Мукачево: 70 ромов подняли шум и не дали полиции составить протокол

13:41, 09 августа 2018
Происшествия
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Правоохранители сообщают, что протокол будет составлен сегодня / facebook.com

Согласно сообщению на месте, водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста рома.

Как рассказали Мukachevo.net в Управлении патрульной полиции, на место выехали патрульные, которые выяснили, что велосипедист не пострадал.

Впоследствии на месте собралось большое количество ромов, около 70, которые из-за шума не позволили патрульным составить протокол.

Правоохранители сообщают, что протокол будет составлен сегодня.

Интересно и то, что на всю эту картину попала съемочная группа 1+1, программы "Инспектор.Города".

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Теги: #ДТП#Мукачево