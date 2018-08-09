ДТП в Мукачево: 70 ромов подняли шум и не дали полиции составить протокол
13:41, 09 августа 2018Происшествия
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На месте ДТП собралось большое количество ромов, около 70, которые не позволили патрульным составить протокол.
Правоохранители сообщают, что протокол будет составлен сегодня / facebook.com
Вчера, 8 августа, в милицию поступило сообщение в 19:12 о ДТП на улице Ивана Франко в Мукачево.
Согласно сообщению на месте, водитель автомобиля ВАЗ сбил велосипедиста рома.
Как рассказали Мukachevo.net в Управлении патрульной полиции, на место выехали патрульные, которые выяснили, что велосипедист не пострадал.
Впоследствии на месте собралось большое количество ромов, около 70, которые из-за шума не позволили патрульным составить протокол.
Правоохранители сообщают, что протокол будет составлен сегодня.
Интересно и то, что на всю эту картину попала съемочная группа 1+1, программы "Инспектор.Города".
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