Выговора и увольнения в больнице Мукачево: местная власть сделала выводы после "инспекции" одного из телеканалов (видео)

По словам заместителя мэра, взволновало и возмутило отношение некоторых руководителей к своим прямым профессиональных и функциональных обязанностей, что было выявлено в ходе инспекции одним из центральных телеканалов.

После проверки Мукачевской ЦРБ в программе «Инспектор. Города» объявлены выговоры и увольнения.

Об этом сообщили в Мукачевском городском совете в среду, 8 августа.

Читайте такжеС продюсером Константином Меладзе произошел инцидент на КПП во время выезда из Украины

"Качественная медицина — это одно из важнейших направлений нашей работы и с теми, кто это не осознал, нам не по пути. Одним из важнейших направлений деятельности исполнительного комитета Мукачевского городского совета является качественная медицина для мукачевцев и жителей Мукачевского района. Это следует и из нашей избирательной Программы, это мы делаем в нашей повседневной работе, в частности на 100% обеспечивая пациентов больницы медикаментами, выделяя достаточное количество средств на все медицинские программы, которые действуют в нашем городе. Программа “Дополнительной социально-медицинской защиты мукачевцев” на 2018-2020гг., а это более чем 20 млн. грн дает возможность качественного и дорогостоящего лечения для мукачевцев не только в нашем городе, но и в лучших клиниках нашей страны. Сделано много, однако есть еще над чем работать, совершенствовать и улучшать", – сообщил заместитель мэра Мукачево Ростислав Федив.

По его словам, взволновало и возмутило отношение некоторых руководителей к своим прямым профессиональных и функциональных обязанностей, что было выявлено в ходе инспекции одним из центральных телеканалов.

"Нами мгновенно были сделаны соответствующие выводы: выговоры получили начальник отдела здравоохранения исполнительного комитета Мукачевского городского совета (Мандзич Л.И.), заместитель главного врача ЦРБ (Лупьяк Я.М.). Уволена с должности зав. терапевтическим отделением ЦРБ и медсестра терапевтического отделения. Хочу подчеркнуть, что неприкасаемых у нас не было и не будет, потому что для нас главное - качество обслуживания жителей города Мукачево и Мукачевского района, надлежащие условия их пребывания в учреждениях здравоохранения", - говорится в сообщении.