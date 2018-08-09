В Одесской области в результате столкновения Mercedes и Renault погиб иностранец, пострадали еще шесть человек

Предварительно установлено, что Mercedes зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

В Одесской области в ДТП погиб иностранец, еще шесть человек госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, авария с участием автомобилей Mercedes и Renault произошла сегодня около двух часов ночи на Николаевской дороге. В результате столкновения автомобилей пострадали семь человек, один из которых скончался в больнице.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что Mercedes зарубежной регистрации, двигаясь в сторону Одессы, выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.

«В результате четверо пассажиров легковушки и трое пассажиров микроавтобуса госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. К сожалению, от полученных травм один из пассажиров Mercedes - 40-летний гражданин соседнего государства, в больнице скончался», - сообщили в главном управлении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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