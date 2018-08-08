В Ривненской области пьяный депутат райсовета насмерть сбил велосипедиста

На данный момент водитель не задержан. Следователь, который ведет дело, назначил ряд экспертиз.

В Ривненской области вечером 7 августа депутат одного из районных советов, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил велосипедиста.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе «Городище-Ривне-Староконстантинов» вблизи села Александрия Ривненского района.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что водитель автомобиля Аudi Q7 на иностранной регистрации, 35-летний житель села Великое Вербче Сарненского района, на пути в Ровно наехал на велосипедиста. От полученных травм велосипедист - 58-летний житель села Александрия - погиб на месте.

Из собственных источников стало известно, что за рулем внедорожника находился депутат Сарненского районного совета. По результатам освидетельствования водителя алкотестер показал 1,27 промилле при допустимой норме 0,2.

Читайте такжеВ Тернополе пьяная женщина за рулем автомобиля вылетела на тротуар (видео)

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По информации правоохранительных органов водитель в настоящее время не задержан.

Следователь, ведущий дело, назначил ряд экспертиз.

В пресс-службе прокуратуры Ривненской области корреспонденту УНИАН сообщили, что когда в учреждении будут иметь все материалы дела, прокурором виновнику ДТП будет объявлено подозрение.

Ранее на Херсонщине пьяный военный комиссар сбил насмерть молодых супругов.